Ulanzi ZJ04 – двухсекционное телескопическое настенное крепление для камеры, осветителя, микрофона или других аксессуаров. Будет особенно полезно в стесненных условиях, когда ставить штатив или стойку попросту некуда. Устанавливается на 4 шурупа (дюбели и шурупы не входят в комплект, приобрести их можно в ближайшем строительном магазине). Шарнир в основании позволяет поворачивать кронштейн на все 360°, сочленения сгибаются на 180°, а шаровая головка позволяет точно настроить положение камеры или аксессуара. ZJ04 выполнен из прочного алюминиевого сплава, максимальная нагрузка составляет 2 кг. Общая длина кронштейна регулируется в пределах от 50 до 70 см с помощью двух телескопических секций.