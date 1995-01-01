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Настенное крепление Ulanzi ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг

  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
  • ZJ04 Folding Bracket, для камеры или аксессуаров, до 2 кг
Код товара:УТ-00081870
Артикул:T084

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi ZJ04 – двухсекционное телескопическое настенное крепление для камеры, осветителя, микрофона или других аксессуаров. Будет особенно полезно в стесненных условиях, когда ставить штатив или стойку попросту некуда. Устанавливается на 4 шурупа (дюбели и шурупы не входят в комплект, приобрести их можно в ближайшем строительном магазине). Шарнир в основании позволяет поворачивать кронштейн на все 360°, сочленения сгибаются на 180°, а шаровая головка позволяет точно настроить положение камеры или аксессуара. ZJ04 выполнен из прочного алюминиевого сплава, максимальная нагрузка составляет 2 кг. Общая длина кронштейна регулируется в пределах от 50 до 70 см с помощью двух телескопических секций.