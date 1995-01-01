Компактный и легкий карбоновый штатив Ulanzi Zero Y Lightweight Travel Tripod – отличный выбор для путешествий, пейзажной съемки, анималистики и других сюжетов, связанных с выездами на городские или природные локации. Центральная колонна переворачивается для съемки макро. Ее также можно снять, оставив только короткий отрезок для облегчения конструкции и съемки с нижнего ракурса. Головка встроенная, с широким алюминиевым шаром, который выдерживает профессиональные камеры с телеобъективами. Шар свободно вращается, наклоняется в пределах +/- 90° и быстро запирается одним движением рычага. Отдельный замок для оси панорамирования позволяет легко делать панорамы из нескольких кадров или поворачивать камеру при съемке видео. Совместимость с системой Arca Swiss позволяет использовать длинные площадки для лучшей балансировки камеры, а также L-образные площадки для удобства вертикальной съемки.

Сбоку на крестовине расположено гнездо 1/4" для установки дополнительных аксессуаров: например, осветителей или мониторов. В комплекте со штативом идет качественная сумка и набор металлических шипов для повышения устойчивости на открытом грунте или на снегу.