Описание

Компактный и легкий карбоновый штатив Ulanzi Zero V Video Travel Tripod оснащен съемной 2D видеоголовкой с жидкостным демпфированием, благодаря которому вы сможете осуществлять плавное панорамирование (360°) и наклон камеры (135°) во время записи. На головке располагается пузырьковый уровень для точного выравнивания камеры по линии горизонта, а на крестовине сбоку имеется резьбовое гнездо 1/4", в которое можно установить дополнительный аксессуар: например, внешний монитор или осветитель. Поскольку головка использует съемную площадку формата Arca Swiss, вы сможете легко заменить ее на более длинные площадки (при необходимости балансировки камеры с тяжелой оптикой), L-образные площадки для вертикальной съемки или клетки для камеры (такие как Ulanzi или SmallRig).

Ноги штатива состоят из 5 секций с быстрыми клипсовыми замками. В сложенном положении длина штатива составляет всего 47.5 см, поэтому вы без проблем сможете закрепить его на рюкзаке или большой фотосумке. Центральная колонна переворачивается для съемки с нижнего ракурса или макро. Вы также можете отсоединить большую часть колонны, оставив только короткий адаптер – для большего удобства съемки от уровня земли. Колонна оснащена крюком для балласта, который рекомендуется использовать при сильном ветре. На ноги штатива установлены резиновые конусообразные наконечники, которые можно поменять на стальные шипы при съемке на открытом грунте, в снегу или на льду (шипы в комплекте).

Для удобства хранения и транспортировки в комплекте идет удобная плечевая сумка с мягкими стенками, которые защищают от повреждений при случайных ударах.