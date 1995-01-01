Беспроводной микрофон Ulanzi WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
Код товара:УТ-00081823
Артикул:3328A
Товар не найден
Описание
Очень компактная беспроводная система Ulanzi WM-10 состоит из петличного микрофона и компактного ресивера. Для начала работы просто вытащите ресивер из микрофона и установите его в USB-C порт на телефоне, планшете или компьютере. Максимальная дальность действия составляет 10 м (без препятствий, не закрывайте микрофон своим телом). Капсюль обладает круговой направленностью, не имеет значения, как именно вы закрепите микрофон на одежде – вертикально, горизонтально или под углом. Ворсовая ветрозащита устраняет шум ветра при съемке на улице, также имеется цифровое шумоподавление (3 уровня).
Характеристики
- Тип микрофона: беспроводной петличный микрофон
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
- ВЧ фильтр: цифровое шумоподавление, 3 уровня
- Количество каналов: 1
- Соотношение сигнал / шум: ≥ 70 Дб
- Разрешение (для микрофонов с АЦП): нет данных
- Беспроводная система
- Тип передачи: Bluetooth
- Передатчик
- Питание: встроенный аккумулятор 70 мАч
- Время работы: около 4.5 часов
- Размеры: 59 х 20 х 16.7 мм
- Вес: 8.5 г
- Приемник
- Питание: от устройства
- Время работы: не ограничено
- Размеры: 31 х 17.5 х 7.8 мм
- Вес: 2.7 г
- Страна производства: Китай