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Беспроводной микрофон Ulanzi WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C

  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
  • WM-10 Wireless Clip-on Microphone, USB-C
Код товара:УТ-00081823
Артикул:3328A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очень компактная беспроводная система Ulanzi WM-10 состоит из петличного микрофона и компактного ресивера. Для начала работы просто вытащите ресивер из микрофона и установите его в USB-C порт на телефоне, планшете или компьютере. Максимальная дальность действия составляет 10 м (без препятствий, не закрывайте микрофон своим телом). Капсюль обладает круговой направленностью, не имеет значения, как именно вы закрепите микрофон на одежде – вертикально, горизонтально или под углом. Ворсовая ветрозащита устраняет шум ветра при съемке на улице, также имеется цифровое шумоподавление (3 уровня).

Характеристики

  • Тип микрофона: беспроводной петличный микрофон
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • ВЧ фильтр: цифровое шумоподавление, 3 уровня
  • Количество каналов: 1
  • Соотношение сигнал / шум: ≥ 70 Дб
  • Разрешение (для микрофонов с АЦП): нет данных
  • Беспроводная система
  • Тип передачи: Bluetooth
  • Передатчик
    • Питание: встроенный аккумулятор 70 мАч
    • Время работы: около 4.5 часов
    • Размеры: 59 х 20 х 16.7 мм
    • Вес: 8.5 г
  • Приемник
    • Питание: от устройства
    • Время работы: не ограничено
    • Размеры: 31 х 17.5 х 7.8 мм
    • Вес: 2.7 г
  • Страна производства: Китай