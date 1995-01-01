Очень компактная беспроводная система Ulanzi WM-10 состоит из петличного микрофона и компактного ресивера. Для начала работы просто вытащите ресивер из микрофона и установите его в USB-C порт на телефоне, планшете или компьютере. Максимальная дальность действия составляет 10 м (без препятствий, не закрывайте микрофон своим телом). Капсюль обладает круговой направленностью, не имеет значения, как именно вы закрепите микрофон на одежде – вертикально, горизонтально или под углом. Ворсовая ветрозащита устраняет шум ветра при съемке на улице, также имеется цифровое шумоподавление (3 уровня).