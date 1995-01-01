Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный (уцененный)
Код товара : УТ-00074885
Артикул : 2326/VL28 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
18%
1 590 ₽
1 299 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами.
В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света.
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.
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