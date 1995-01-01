Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074885 Артикул : 2326/VL28 (у)

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Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодаря своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 18% 1 590 ₽ 1 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами. В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.

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