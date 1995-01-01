Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор (уцененный)
Код товара:УТ-00089889
Артикул:2481 (у)
Товар не найден
Описание
Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К
Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи
Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя
Комплектация:
- осветитель
- шаровая голова
- рассеиватель
- зарядный кабель Type-C
- чехол