Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор (уцененный)

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Код товара: УТ-00089889 Артикул: 2481 (у) Код товара: УТ-00089889 Артикул: 2481 (у) Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи. Товар не найден Задать вопрос Описание Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К

Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя Комплектация: осветитель

шаровая голова

рассеиватель

зарядный кабель Type-C

чехол Видео Наш обзор

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