Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи.