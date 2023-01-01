Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
Код товара : УТ-00053437
Артикул : 2481/VL200
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, цифровая
Индекс CRI
90
Работа от сети
от USB (type C)
Тип крепления
штативное гнездо 1/4"
Прочие характеристики
Вес
182 г
Вес (брутто), г
0.480
Описание
Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К
Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи
Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя
Комплектация:
- осветитель
- шаровая голова
- рассеиватель
- зарядный кабель Type-C
- чехол