Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор

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Код товара: УТ-00053437 Артикул: 2481 Код товара: УТ-00053437 Артикул: 2481 Тип света светодиодный Мощность 8 Вт Световой поток 2500 - 9000K с шагом в 200К Индекс CRI 90+ Регулировка мощности есть, цифровая Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 5000 мАч, 2 часа работы при максимальной яркости Работа от сети от USB (type C) Система охлаждения пассивная Тип крепления штативное гнездо 1/4" Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 8 Вт Световой поток 2500 - 9000K с шагом в 200К Индекс CRI 90+ Регулировка мощности есть, цифровая Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 5000 мАч, 2 часа работы при максимальной яркости Работа от сети от USB (type C) Система охлаждения пассивная Тип крепления штативное гнездо 1/4" Физические характеристики Вес 182 г Размеры 148 х 76 х 16 мм Прочие особенности Сайт производителя https://www.ulanzi.com/ Комплектация осветитель, матовый рассеиватель, наклонный адаптер в башмак, USB кабель Описание Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К

Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя Комплектация: осветитель

шаровая голова

рассеиватель

зарядный кабель Type-C

чехол Видео Наш обзор

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