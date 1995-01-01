Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
Код товара:УТ-00053437
Артикул:2481
Товар не найден
Характеристики
Тип света светодиодный
Мощность8 Вт
Световой поток2500 - 9000K с шагом в 200К
Индекс CRI90+
Регулировка мощностиесть, цифровая
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор 5000 мАч, 2 часа работы при максимальной яркости
Работа от сетиот USB (type C)
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияштативное гнездо 1/4"
Вес182 г
Размеры148 х 76 х 16 мм
Сайт производителяhttps://www.ulanzi.com/
Комплектацияосветитель, матовый рассеиватель, наклонный адаптер в башмак, USB кабель
Описание
Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К
Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи
Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя
Комплектация:
- осветитель
- шаровая голова
- рассеиватель
- зарядный кабель Type-C
- чехол