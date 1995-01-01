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Светодиодный осветитель Ulanzi VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор

  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
  • VL200 Bi-color, 8 Вт, 2500-9000 K, аккумулятор
Код товара:УТ-00053437
Артикул:2481

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Автономная LED панель со сменной цветовой температурой и большим диапазоном оттенков, от 2500 до 9000 К
Настройка параметров простая и интуитивно понятна. Органы управления расположены на торце, а дисплей на задней стенке поможет следить за настройками и сосотянием батареи

Внутри имеется встроенная батарея 5000 мАч, которая обеспечивает долгую работу системы. Предусмотрен разъем Type-C для подзарядки осветителя

Комплектация:

  • осветитель
  • шаровая голова
  • рассеиватель
  • зарядный кабель Type-C
  • чехол