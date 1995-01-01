Осветитель Ulanzi VL120 RGB, 5 Вт, 2500-9000К, белый
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Характеристики
Описание
Портативный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором на 3100 мАч, который обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Температура белого регулируется в пределах от 2500К (теплый, оранжевый) до 9000К (холодный, синий), также присутствует полноцветный RGB режим с управлением по принципу HSI. Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем.
Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем. Для создания более мягкого освещения в комплекте идет силиконовый рассеиватель, который надевается на панель как чехол.
Режим спецэффектов позволяет воспроизвести свет от свечи, фейерверков, полицейской машины, мерцающего экрана телевизора и так далее – всего 20 эффектов.
Заряжается Ulanzi VL120 RGB через USB-C порт, возможна работа с постоянным внешним питанием от сетевого адаптера (не входит в комплект).
Характеристики
- Тип света: светодиодная панель
- Мощность: 5 Вт
- Освещенность: 180 лк на 1 м, 550 лк на 0.5 м, 1250 лк на 0.3 м
- Цветовая температура: 2500-9000 К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: есть, плавная, 0-100%
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 3100 мАч, около 2 часов работы при максимальной яркости
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт (5В)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4"-20
- Физические характеристики
- Вес: 120 г
- Размеры: 10.6 х 6.6 см
- Комплектация: осветитель, белый силиконовый рассеиватель, адаптер в башмак, USB кабель
- Страна производства: Китай