Недорогой светодиодный жезл с полноцветным RGB режимом и 20 спецэффектами. На панели Ulanzi VL119 под матовым рассеивателем располагается 114 светодиодов: 38 «холодного белого», 38 «теплого белого» и 38 RGB ламп. Осветитель позволяет создавать интересные цветовые акценты, в памяти устройства также записано 20 режимов «спецэффектов» с мерцающим или переливающимся освещением. Прибор работает от встроенного аккумулятора (до 60 минут при полной мощности) или с питанием через USB-C порт.

Осветитель можно использовать с рук или поставить на стойку, мини-треногу или еще какой-либо держатель с винтом 1/4".

Характеристики