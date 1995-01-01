Осветитель Ulanzi VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
Код товара:УТ-00081844
Артикул:L132
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный жезл
Мощность10 Вт
Освещенность360 лк на 0.5 м, 105 лк на 1 м
Цветовая температура2500К - 9000К
Индекс CRI95
Регулировка мощности0-100%, плавная
Угол освещения120°
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор 3300 мАч, около 60 минут работы на полной мощности
Работа от сетис питанием через USB-C
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияштативное гнездо 1/4"
Вес202 г
Размеры50 х 3.7 см
Комплектацияосветитель, USB кабель, документация
Страна производстваКитай
Описание
Недорогой светодиодный жезл с полноцветным RGB режимом и 20 спецэффектами. На панели Ulanzi VL119 под матовым рассеивателем располагается 114 светодиодов: 38 «холодного белого», 38 «теплого белого» и 38 RGB ламп. Осветитель позволяет создавать интересные цветовые акценты, в памяти устройства также записано 20 режимов «спецэффектов» с мерцающим или переливающимся освещением. Прибор работает от встроенного аккумулятора (до 60 минут при полной мощности) или с питанием через USB-C порт.
Осветитель можно использовать с рук или поставить на стойку, мини-треногу или еще какой-либо держатель с винтом 1/4".
Характеристики
- Тип света: светодиодный жезл
- Мощность: 10 Вт
- Освещенность: 360 лк на 0.5 м, 105 лк на 1 м
- Цветовая температура: 2500К - 9000К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 0-100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 3300 мАч, около 60 минут работы на полной мощности
- Работа от сети: с питанием через USB-C
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
- Вес: 202 г
- Размеры: 50 х 3.7 см
- Комплектация: осветитель, USB кабель, документация
- Страна производства: Китай