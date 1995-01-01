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Осветитель Ulanzi VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт

  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
  • VL119 2, RGB, 2500-9000К, 10 Вт
Код товара:УТ-00081844
Артикул:L132

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогой светодиодный жезл с полноцветным RGB режимом и 20 спецэффектами. На панели Ulanzi VL119 под матовым рассеивателем располагается 114 светодиодов: 38 «холодного белого», 38 «теплого белого» и 38 RGB ламп. Осветитель позволяет создавать интересные цветовые акценты, в памяти устройства также записано 20 режимов «спецэффектов» с мерцающим или переливающимся освещением. Прибор работает от встроенного аккумулятора (до 60 минут при полной мощности) или с питанием через USB-C порт.

Осветитель можно использовать с рук или поставить на стойку, мини-треногу или еще какой-либо держатель с винтом 1/4".

Характеристики

  • Тип света: светодиодный жезл
  • Мощность: 10 Вт
  • Освещенность: 360 лк на 0.5 м, 105 лк на 1 м
  • Цветовая температура: 2500К - 9000К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 0-100%, плавная
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 3300 мАч, около 60 минут работы на полной мощности
  • Работа от сети: с питанием через USB-C
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
  • Вес: 202 г
  • Размеры: 50 х 3.7 см
  • Комплектация: осветитель, USB кабель, документация
  • Страна производства: Китай