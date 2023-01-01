Осветитель в форме жезла для профессиональной съемки в высоком качестве. Возможна различная цветовая гамма для реализации любых потребностей. Прекрасно подойдет для коммерческих съёмок, творческих экспериментов и оформления интерьера. Светодиодная лампа имеет 20 цветовых эффектов. Цветовая температура регулируется от 2500К до 9000К. Контроль над яркостью плавный от 0 до 100%. Лампа имеет удобный интерфейс и легкое управление. Функционирует осветитель за счет встроенной аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч, что обеспечивает не менее 70 минут непрерывной работы. OLED-дисплей, имеющийся на корпусе, отображает все данные о работе устройства.