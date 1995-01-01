Осветитель в форме жезла для профессиональной съемки в высоком качестве: может применяться в портретной фотографии, съемке предметов, еды и так далее, может использоваться для оформления интерьера. Всего применяется 114 светодиодов: 38 холодного свечения, 38 теплого и 38 полноцветных RGB диодов. В режиме белого света (CCT) цветовая температура регулируется от 2500К (очень теплый, лампы накаливания) до 9000К (холодный голубой свет звездного неба). Управление в цветном режиме реализовано по схеме HSI: вы выбираете 1 цвет из 360-цветной палитры, а затем настраиваете его насыщенность и яркость. Наконец, имеется режим спецэффектов: полицейская машина, молнии, свет от костра и так далее, всего их 20.

Контроль над яркостью плавный, от 0 до 100%. Лампа имеет удобный интерфейс, управление достаточно легкое. Функционирует осветитель за счет встроенной аккумуляторной батареи емкостью 2600 мАч, что обеспечивает около 70 минут непрерывной работы при максимальной мощности. При подключении питания через USB-C порт работает без ограничения по времени. OLED-дисплей, имеющийся на корпусе, отображает все данные о работе устройства.

Характеристики