Небольшой осветитель Ulanzi VL100X Selfie Light Clip может использоваться как лампа подсветки для вашего телефона, ноутбука, фото- или видеокамеры. Под матовым рассеивателем расположено 100 светодиодов, из них половина теплого и половина холодного свечения (2500К и 6500К соответственно). Температура света плавно изменяется вращением диска, так же плавно регулируется и яркость. VL100X предлагает множество вариантов установки: в башмак для аксессуаров, на штативный винт или на телефон / планшет / экран ноутбука – с помощью небольшой прищепки (максимальная ширина захвата: 2 см).

Ulanzi VL100X отлично подойдет для съемки селфи, коротких роликов для соцсетей, общения по видеосвязи. Он создает мягкий заполняющий свет, который убирает тени с лица, что визуально разглаживает морщины. Благодаря очень компактным, буквально карманным размерам его всегда можно брать с собой, куда бы вы ни отправлялись.

Прибор работает от встроенного аккумулятора на 2000 мАч, который обеспечивает около 2 часов работы при максимальной яркости и заряжается через USB-C порт в течение 3 часов. Возможна работа с постоянным питанием по кабелю.

По периметру корпуса расположено 4 холодных башмака, что дает возможность поставить на осветитель дополнительные аксессуары (например, внешний микрофон или приемник для радиосистемы). Это также позволяет соединить 2 или несколько таких осветителей друг с другом, если вам понадобится более яркий свет.