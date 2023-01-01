Осветитель Ulanzi VIJIM Rotating LED, 3 Вт, со штативом
Код товара : УТ-00065691
Артикул : 2213
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект освещения для видеоконференций 2213 от VIJIM сочетает в себе компактную светодиодную лампу с выдвижным настольным мини-штативом. Идеально подходящий для видеоконференций, видеозвонков и видеоблогов, этот комплект обеспечивает цветовую температуру от 3200 до 6500 К.
Компактный фонарь оснащен встроенным фиксатором для оптимального позиционирования, холодным башмаком и встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 2000 мАч, время работы которой составляет до двух часов. При установке на прилагаемый мини-штатив общая высота комплекта составляет от 16.3 см до 20 см.
- Компактный размер
- Легко транспортировать и устанавливать
- Перезаряжаемая батарея
- Встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на два часа работы
- Регулируемая яркость
- Настройка яркости устройства в диапазоне от 0 до 100%
- Переменная цветовая температура
- Цветовая температура изменяется в диапазоне от 3200 до 6500 К