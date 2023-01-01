Описание

Комплект освещения для видеоконференций 2213 от VIJIM сочетает в себе компактную светодиодную лампу с выдвижным настольным мини-штативом. Идеально подходящий для видеоконференций, видеозвонков и видеоблогов, этот комплект обеспечивает цветовую температуру от 3200 до 6500 К.

Компактный фонарь оснащен встроенным фиксатором для оптимального позиционирования, холодным башмаком и встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 2000 мАч, время работы которой составляет до двух часов. При установке на прилагаемый мини-штатив общая высота комплекта составляет от 16.3 см до 20 см.