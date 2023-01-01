Описание

Настольная подставка с пружинным зажимом для планшета. Подходит для устройств с шириной корпуса от 13 до 23 см (совместима с большими планшетами типа iPad Pro 12.9). Также может использоваться со смартфонами: прорези в щечках зажима позволяют подключить кабель для зарядки или прослушивания музыки. Поддерживает вертикальную и горизонтальную ориентацию устройства, высота и угол наклона настраиваются свободно, максимальная высота: 25 см. Полностью металлическая конструкция гарантирует надежность и долгие годы службы. На основании имеется накладка и EVA пены, благодаря которой подставка не скользит по столу и не царапает его поверхность. На держателе также имеются накладки из резины.

Подставка Ulanzi VIJIM P001 позволяет вам поддерживать ровную осанку, когда вы используете планшет за столом или на кухне, во время готовки. Она также пригодится во время видеозвонков или участия в конференциях по Zoom или Skype.