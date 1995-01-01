Светодиодный осветитель в виде трубки длиной 24 см. Цветные RGB светодиоды позволяют выбирать цвета по системе 360° HSI – более удобной, чем раздельное управление яркостью по R-, G- и B-каналам, имеется 20 встроенных спецэффектов (молния, полицейская мигалка и так далее). Температура белого света также регулируется от 2500 до 9000 К. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI > 95. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 1.5 часов работы с максимальной яркостью. Устройство заряжается через USB-C порт, возможна работа с постоянным питанием по USB.

Интересным штрихом является встроенное магнитное крепление, с помощью которого осветитель буквально «прилипает» к стальным балкам и перекладинам без необходимости дополнительной фиксации. Лампа также легко стоит в вертикальном положении без штатива. На обоих торцах лампы предусмотрены стандартные штативные гнезда 1/4"-20 – с их помощью можно не только устанавливать лампу на штативы и студийные стойки. Также имеется встроенное байонетное крепление для стыковки нескольких VL110 друг с другом.

Управление настройками возможно с помощью кнопок и небольшого OLED экрана на тыльной стороне осветителя.

В отличие от похожего осветителя Godox TL30 RGB, VL110 не поддерживает дистанционное управление, но зато он гораздо доступнее по цене.