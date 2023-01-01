Осветитель Ulanzi VIJIIM VL110, светодиодный, 7.5 Вт, 2500-9000К, RGB
Код товара : УТ-00060298
Артикул : 2660/VL110
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Прочие характеристики
Вес
235 г
Комплектация
осветитель, кабель USB-C
Описание
Светодиодный осветитель в виде трубки длиной 24 см. Цветные RGB светодиоды позволяют выбирать цвета по системе 360° HSI – более удобной, чем раздельное управление яркостью по R-, G- и B-каналам, имеется 20 встроенных спецэффектов (молния, полицейская мигалка и так далее). Температура белого света также регулируется от 2500 до 9000 К. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI > 95. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 1.5 часов работы с максимальной яркостью. Устройство заряжается через USB-C порт, возможна работа с постоянным питанием по USB.
Интересным штрихом является встроенное магнитное крепление, с помощью которого осветитель буквально «прилипает» к стальным балкам и перекладинам без необходимости дополнительной фиксации. Лампа также легко стоит в вертикальном положении без штатива. На обоих торцах лампы предусмотрены стандартные штативные гнезда 1/4"-20 – с их помощью можно не только устанавливать лампу на штативы и студийные стойки. Также имеется встроенное байонетное крепление для стыковки нескольких VL110 друг с другом.
Управление настройками возможно с помощью кнопок и небольшого OLED экрана на тыльной стороне осветителя.
В отличие от похожего осветителя Godox TL30 RGB, VL110 не поддерживает дистанционное управление, но зато он гораздо доступнее по цене.