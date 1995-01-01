Осветитель Ulanzi VL-120C отличается выгодным соотношением размеров, цены и мощности. Благодаря универсальному адаптеру Bowens осветитель совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет прибора с другими источниками света на локации. Кроме того, у VL-120C доступен полноцветный RGB режим в формате HSI: выбор из 360 цветов с регулировкой их яркости и насыщенности.

Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию.

Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 20 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи, пламя от костра, маячки полицейских, скорых или пожарных машин, фейерверки и так далее.

Для управления прибором сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей. Дистанционное управление доступно через мобильное приложение Ulanzi Connect по Bluetooth, максимальная дистанция 30 метров. В том числе доступно раздельное управление несколькими группами осветителей.

Характеристики