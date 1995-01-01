Осветитель Ulanzi VL-120C Video Light, RGB 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
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Описание
Осветитель Ulanzi VL-120C отличается выгодным соотношением размеров, цены и мощности. Благодаря универсальному адаптеру Bowens осветитель совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет прибора с другими источниками света на локации. Кроме того, у VL-120C доступен полноцветный RGB режим в формате HSI: выбор из 360 цветов с регулировкой их яркости и насыщенности.
Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию.
Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 20 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи, пламя от костра, маячки полицейских, скорых или пожарных машин, фейерверки и так далее.
Для управления прибором сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей. Дистанционное управление доступно через мобильное приложение Ulanzi Connect по Bluetooth, максимальная дистанция 30 метров. В том числе доступно раздельное управление несколькими группами осветителей.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 120 Вт (энергопотребление ок. 130 Вт)
- Освещенность: на 1 м, при 6500К: 4160 лк c открытой лампой, 12800 лк с рефлектором, красный: 470 / 3530 лк, зеленый: 1280 / 8700 лк, синий: 333 / 2340 лк (рефлектор продается отдельно)
- Цветовая температура: 2700-6500К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: беспроводное по Bluetooth (мобильное приложение Ulanzi Connect) - до 30 м
- Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа V-Mount 14.8 В
- Работа от сети: сетевой адаптер AD-1 продается отдельно
- Система охлаждения: активная: вентилятор
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: L-образный кронштейн с гнездом 5/8" (16 мм)
- Вес: 1.15 кг
- Размеры: 12.1 х 12.1 х 15.6 см
- Комплектация: осветитель, крышка корпуса, инструкция
- Страна производства: Китай