Светодиодный осветитель в форме моноблока Ulanzi V-200Bi отличается исключительно выгодным соотношением цены, мощности и функционала. Максимальная мощность 200 Ватт позволяет освещать большие пространства и использовать крупные софтбоксы, которые, как известно, поглощают много света сами по себе. Благодаря универсальному адаптеру Bowens прибор совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет V-200Bi с другими источниками света на локации.

Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию. Также имейте в виду, что для работы на полной мощности вам будут нужны аккумуляторы с напряжением 26 Вольт, а с более доступными и распространенными батареями V-Mount на 14.8 В прибор будет работать только на 50% от максимума (правда, и 100 Вт – это немало).

Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 6 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи.

Удивительно, что за свою цену Ulanzi V-200Bi предлагает не только дистанционное управление через мобильное приложение по Bluetooth, но и кабельное управление по стандарту DMX (вход / выход RJ-45). Это позволяет создавать сложные схемы и сценарии освещения со множеством приборов, управляемых с помощью компьютерных программ или специальных режиссерских пультов. Сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей для управления вручную.

Ulanzi V-200Bi оснащен крупным вентилятором и радиатором, который эффективно отводит тепло от COB-матрицы. Вентилятор работает в автоматическом режиме, включаясь только тогда, когда температура превысит 50° С. Вы также можете принудительно выключить вентилятор для съемки камерных сцен, но максимальная мощность будет понижена до 20%.

Характеристики