Осветитель Ulanzi V-200Bi Video Light, 2700-6500К, 200 Вт, V-Mount
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Описание
Светодиодный осветитель в форме моноблока Ulanzi V-200Bi отличается исключительно выгодным соотношением цены, мощности и функционала. Максимальная мощность 200 Ватт позволяет освещать большие пространства и использовать крупные софтбоксы, которые, как известно, поглощают много света сами по себе. Благодаря универсальному адаптеру Bowens прибор совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет V-200Bi с другими источниками света на локации.
Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию. Также имейте в виду, что для работы на полной мощности вам будут нужны аккумуляторы с напряжением 26 Вольт, а с более доступными и распространенными батареями V-Mount на 14.8 В прибор будет работать только на 50% от максимума (правда, и 100 Вт – это немало).
Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 6 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи.
Удивительно, что за свою цену Ulanzi V-200Bi предлагает не только дистанционное управление через мобильное приложение по Bluetooth, но и кабельное управление по стандарту DMX (вход / выход RJ-45). Это позволяет создавать сложные схемы и сценарии освещения со множеством приборов, управляемых с помощью компьютерных программ или специальных режиссерских пультов. Сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей для управления вручную.
Ulanzi V-200Bi оснащен крупным вентилятором и радиатором, который эффективно отводит тепло от COB-матрицы. Вентилятор работает в автоматическом режиме, включаясь только тогда, когда температура превысит 50° С. Вы также можете принудительно выключить вентилятор для съемки камерных сцен, но максимальная мощность будет понижена до 20%.
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 200 Вт (энергопотребление 217 Вт)
- Освещенность: на 1 м, при 6500К: 8320 лк c открытой лампой, 48300 лк с рефлектором (не входит в комплект)
- Цветовая температура: 2700-6500К +/- 300К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: беспроводное по Bluetooth (мобильное приложение Ulanzi Connect) - до 30 м, кабельное DMX 512 (вход / выход RJ-45)
- Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа V-Mount, 100% мощности от аккумуляторов 26 В, 50% мощности от аккумуляторов 14.8 В
- Работа от сети: сетевой адаптер AD-2 продается отдельно (3-штырьковый разъем с резьбовой фиксацией, 36В 6А)
- Система охлаждения: активная: вентилятор в автоматическом режиме или принудительно выключен (максимальная яркости 20%)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: L-образный кронштейн с гнездом 5/8" (16 мм)
- Вес: 1.35 кг
- Размеры: 21 х 12.6 х 15.4 см
- Комплектация: осветитель, крышка корпуса, инструкция
- Страна производства: Китай