Описание

Универсальный держатель UURig R060 Super Clamp позволяет устанавливать камеры или аксессуары на различные перила, поручни, трубы, столешницы, ветки деревьев и другие подобные поверхности толщиной от 14 до 43 мм. На корпусе расположено 6 штативных гнезд 1/4"-20 и 2 гнезда 3/8"-16 + крепление Arri 3/8" с боковыми отверстиями под шпильки. В комплекте идет 2 съемных винта: 1/4" и 3/8". С их помощью можно установить на данный зажим шаровую головку для удобства позиционирования камеры или осветителя. Также можно совместить зажим с шаровым кронштейном.

Максимальная нагрузка производителем не указывается, но предметы до 2 кг он должен выдерживать спокойно (при условии, что поверхность, на которую он установлен, не допускает соскальзывания). Мягкие силиконовые накладки с резиновыми игольчатыми подушечками обеспечивают надежный захват и предотвращают появление царапин.

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь.