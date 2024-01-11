Ручка Ulanzi UURig R008, Universal, крепление Arri (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072679
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/06
Причина уценки:
отличное состояние
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137679
Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление на Arri для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.
Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: отличное
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Комплектация: ручка
Гарантия 90 дней.
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