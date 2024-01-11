Описание

Код товара: 137679

Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление на Arri для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.

Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: отличное

s

: N\A

Комплектация: ручка

Гарантия 90 дней.

-----