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Клетка Ulanzi Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона

  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
  • Universal Smartphone Metal Cage, для смартфона
Код товара:УТ-00065522
Артикул:3127

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальная металлическая клетка для телефонов шириной от 66 до 83 мм, в комплекте с 2 боковыми рукоятками и держателем для универсальных USB аккумуляторов (пауэрбанков). По периметру клетки расположено множество резьбовых гнезд 1/4"-20 и 4 холодных башмака для установки различных аксессуаров (небольших осветителей, внешних микрофонов и так далее), а также для установки телефона на штатив. 2 рукоятки обеспечивают уверенный, стабильный захват, что значительно снижает раскачку и дрожание камеры во время съемки. На каждой рукоятке также имеется холодный башмак, пара гнезд 1/4"-20 и прорези для крепления кистевого или плечевого ремня.

Держатель для аккумуляторов крепится к тыльной стороне телефонного зажима. Он позволяет зафиксировать на клетке аккумулятор шириной до 84 мм, который будет питать телефон или осветитель для съемки в течение продолжительного времени. Клетку можно использовать как для горизонтальной, так и для вертикальной съемки.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Держатель для телефона, размах: от 66 до 83 мм
  • Держатель для USB аккумулятора, размах: от 58 до 84 мм
  • Размеры клетки: 208 х 117 мм
  • Вес нетто: 210 г
  • Размер упаковки: 24 х 14.5 х 5.5 см
  • Вес брутто: 720 г

Комплектация

  • Клетка
  • Боковые рукоятки - 2 шт
  • Зажим для USB аккумулятора
  • Крепеж и инструменты