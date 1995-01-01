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Крепление для камеры Ulanzi UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень

  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
  • UKA07 Kit на лямку рюкзака или ремень
Код товара:УТ-00084861
Артикул:C035

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление Ulanzi UKA07 работает с ремнями и лямками шириной до 7 и толщиной до 1 см. Трехуровневый зажим на пряжке позволяет плотно закрепить его на рюкзаке или поясном ремне. Крепление можно использовать как для постоянного ношения камеры (например, в турпоходе или во время длительной прогулки), так и для того чтобы быстро освободить руки на непродолжительное время. Площадка квадратной формы: камеру можно установить любым способом: объективом вниз или объективом в сторону.

Крепление выдерживает нагрузку до 10 кг, то есть камера не выскочит из него даже при активном движении или при попытке выхватить ее силой. Пряжка работает с фирменными площадками Ulanzi Uka, с площадками Falcon F38 и с площадками других производителей размера 38х38 см («квадратный Arca Swiss»). Чтобы снять камеру, достаточно нажать на кнопку сбоку, при этом ее можно сдвинуть в сторону – это запирает крепление для дополнительной безопасности.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, резина
  • Размеры: 87.5 х 43 х 28 мм
  • Вес: 94 г
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Комплектация: пряжка, быстросъемная площадка, шестигранный ключ, инструкция