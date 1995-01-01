Крепление Ulanzi UKA07 работает с ремнями и лямками шириной до 7 и толщиной до 1 см. Трехуровневый зажим на пряжке позволяет плотно закрепить его на рюкзаке или поясном ремне. Крепление можно использовать как для постоянного ношения камеры (например, в турпоходе или во время длительной прогулки), так и для того чтобы быстро освободить руки на непродолжительное время. Площадка квадратной формы: камеру можно установить любым способом: объективом вниз или объективом в сторону.

Крепление выдерживает нагрузку до 10 кг, то есть камера не выскочит из него даже при активном движении или при попытке выхватить ее силой. Пряжка работает с фирменными площадками Ulanzi Uka, с площадками Falcon F38 и с площадками других производителей размера 38х38 см («квадратный Arca Swiss»). Чтобы снять камеру, достаточно нажать на кнопку сбоку, при этом ее можно сдвинуть в сторону – это запирает крепление для дополнительной безопасности.