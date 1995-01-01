Ремень Ulanzi UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
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Характеристики
Описание
Ремень Ulanzi UKA06 выполнен с быстросъемным креплением и площадкой, совместимой как с креплениями Ulanzi Uka / F038, так и со штативами системы Arca Swiss. Когда вам нужно поставить камеру на штатив, монопод, стабилизатор или другой держатель, нажмите одновременно на две выступающие по бокам клавиши, и замок разблокируется. Ползунок Safety Lock обеспечивает дополнительную безопасность. Лицевая сторона ремня выполнена из полиуретана, а подкладка – из мягкой микрофибры. Амортизирующий наполнитель у этой модели отсутствует, поэтому мы рекомендуем использовать ее с легкими компактными и беззеркальными камерами, хотя максимальная нагрузка составляет 10 кг.
Ремень регулируется по длине от 110 до 140 см, его можно настроить под свой рост и объем тела.
Комплектация
- Ремень
- Съемная площадка
- База для площадки
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Материал ремня: полиуретан + микрофибра
- Материал площадки и базы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, резина
- Длина ремня: 110 - 140 см
- Размеры площадки с базой: 56.5 х 47.1 х 19.4 мм
- Вес: 84 г
- Максимальная нагрузка: 10 кг