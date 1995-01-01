Ремень Ulanzi UKA06 выполнен с быстросъемным креплением и площадкой, совместимой как с креплениями Ulanzi Uka / F038, так и со штативами системы Arca Swiss. Когда вам нужно поставить камеру на штатив, монопод, стабилизатор или другой держатель, нажмите одновременно на две выступающие по бокам клавиши, и замок разблокируется. Ползунок Safety Lock обеспечивает дополнительную безопасность. Лицевая сторона ремня выполнена из полиуретана, а подкладка – из мягкой микрофибры. Амортизирующий наполнитель у этой модели отсутствует, поэтому мы рекомендуем использовать ее с легкими компактными и беззеркальными камерами, хотя максимальная нагрузка составляет 10 кг.

Ремень регулируется по длине от 110 до 140 см, его можно настроить под свой рост и объем тела.

Комплектация

Ремень

Съемная площадка

База для площадки

Шестигранный ключ

Характеристики