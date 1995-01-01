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Ремень Ulanzi UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением

  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
  • UKA06 для камеры, с быстросъемным креплением
Код товара:УТ-00081837
Артикул:C036

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ремень Ulanzi UKA06 выполнен с быстросъемным креплением и площадкой, совместимой как с креплениями Ulanzi Uka / F038, так и со штативами системы Arca Swiss. Когда вам нужно поставить камеру на штатив, монопод, стабилизатор или другой держатель, нажмите одновременно на две выступающие по бокам клавиши, и замок разблокируется. Ползунок Safety Lock обеспечивает дополнительную безопасность. Лицевая сторона ремня выполнена из полиуретана, а подкладка – из мягкой микрофибры. Амортизирующий наполнитель у этой модели отсутствует, поэтому мы рекомендуем использовать ее с легкими компактными и беззеркальными камерами, хотя максимальная нагрузка составляет 10 кг.

Ремень регулируется по длине от 110 до 140 см, его можно настроить под свой рост и объем тела.

Комплектация

  • Ремень
  • Съемная площадка
  • База для площадки
  • Шестигранный ключ

Характеристики

  • Материал ремня: полиуретан + микрофибра
  • Материал площадки и базы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, резина
  • Длина ремня: 110 - 140 см
  • Размеры площадки с базой: 56.5 х 47.1 х 19.4 мм
  • Вес: 84 г
  • Максимальная нагрузка: 10 кг