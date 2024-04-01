Штатив Ulanzi UFO Flexible Tripod (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074601
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-01/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
1 500 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139601
Тип штативной головы отсутствует
Особенности конструкции гибкие ножки
Минимальная высота 220 мм
Максимальная высота 490 мм
Максимальная нагрузка 800 г
Посадочное крепление 1/4"
Вес 280 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: Штатив
Гарантия 14 дней.
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