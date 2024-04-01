Штатив Ulanzi UFO Flexible Tripod (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074601 Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-01/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139601 Тип штативной головы отсутствует Особенности конструкции гибкие ножки Минимальная высота 220 мм Максимальная высота 490 мм Максимальная нагрузка 800 г Посадочное крепление 1/4" Вес 280 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 Комплектация: Штатив Гарантия 14 дней.

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