Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Ulanzi U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный

  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
  • U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
Код товара:УТ-00081852
Артикул:L027GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi U60 (L027GBB1) – RGB осветитель мощностью 5 Вт со встроенным аккумулятором, который обеспечивает приблизительно 1.5 часа работы при максимальной яркости. На панели под белым матовым рассеивателем располагается 60 светодиодов: 20 холодного свечения, 20 теплого и 20 цветных (RGB). Это позволяет регулировать цветовую температуру белого света в диапазоне от 2500 до 9000К, а также предоставляет на выбор 72 цвета в RGB режиме. В памяти сохранено 18 различных спецэффектов, с мерцанием или плавными переливами. Угол освещения широкий, 120°.

Ulanzi U60 выполнен в очень компактном корпусе: 6.8 х 6.8 х 2.5 см, весит от всего 110 г – это по-настоящему карманный свет. В комплекте идет 2 крепления: наклонный кронштейн для установки в башмак или на винт 1/4" и крепление-прищепка, тоже с возможностью регулировки наклона. Кроме того, тыльная часть осветителя примагничивается к железным поверхностям. На верхней панели располагается холодный башмак, в который можно поставить дополнительный аксессуар: например, еще один такой же осветитель для повышения яркости света.

Все управление осуществляется с помощью диска, который также работает как кнопка для переключения между пунктами меню. Небольшой ЖК экран отображает всю необходимую информацию. Сбоку располагается ползунковый выключатель и порт USB-C для зарядки. Полная зарядка занимает 4 часа (ток 5В 1А, быстрая зарядка не поддерживается).

Ulanzi U60 хорошо подходит для предметной съемки, а также для создания цветовых акцентов как на главном объекте съемки, так и на фоновых предметах.

Характеристики

  • Мощность: 5 Вт
  • Освещенность: 400 лк на 0.5 м (5600К)
  • Цветовая температура: 2500К - 9000К
  • Индекс CRI: 90 - 95 (в зависимости от режима)
  • Регулировка мощности: 1-100%, плавная
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2500 мАч, прибл. 1.5 часа работы при максимальной мощности, зарядка за 4 часа
  • Работа от сети: вход USB-C 5В 1А
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: на винт 1/4", в башмак + магнитное крепление и крепление-прищепка
  • Вес: 110 г
  • Размеры: 6.9 х 6.9 х 2.5 см
  • Комплектация: осветитель, крепление в башмак, крепление-прищепка, USB кабель, инструкция
  • Страна производства: Китай