Осветитель Ulanzi U60 RGB Pocket Light, 5Вт, 2500-9000К, черный
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Характеристики
Описание
Ulanzi U60 (L027GBB1) – RGB осветитель мощностью 5 Вт со встроенным аккумулятором, который обеспечивает приблизительно 1.5 часа работы при максимальной яркости. На панели под белым матовым рассеивателем располагается 60 светодиодов: 20 холодного свечения, 20 теплого и 20 цветных (RGB). Это позволяет регулировать цветовую температуру белого света в диапазоне от 2500 до 9000К, а также предоставляет на выбор 72 цвета в RGB режиме. В памяти сохранено 18 различных спецэффектов, с мерцанием или плавными переливами. Угол освещения широкий, 120°.
Ulanzi U60 выполнен в очень компактном корпусе: 6.8 х 6.8 х 2.5 см, весит от всего 110 г – это по-настоящему карманный свет. В комплекте идет 2 крепления: наклонный кронштейн для установки в башмак или на винт 1/4" и крепление-прищепка, тоже с возможностью регулировки наклона. Кроме того, тыльная часть осветителя примагничивается к железным поверхностям. На верхней панели располагается холодный башмак, в который можно поставить дополнительный аксессуар: например, еще один такой же осветитель для повышения яркости света.
Все управление осуществляется с помощью диска, который также работает как кнопка для переключения между пунктами меню. Небольшой ЖК экран отображает всю необходимую информацию. Сбоку располагается ползунковый выключатель и порт USB-C для зарядки. Полная зарядка занимает 4 часа (ток 5В 1А, быстрая зарядка не поддерживается).
Ulanzi U60 хорошо подходит для предметной съемки, а также для создания цветовых акцентов как на главном объекте съемки, так и на фоновых предметах.
Характеристики
- Мощность: 5 Вт
- Освещенность: 400 лк на 0.5 м (5600К)
- Цветовая температура: 2500К - 9000К
- Индекс CRI: 90 - 95 (в зависимости от режима)
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2500 мАч, прибл. 1.5 часа работы при максимальной мощности, зарядка за 4 часа
- Работа от сети: вход USB-C 5В 1А
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: на винт 1/4", в башмак + магнитное крепление и крепление-прищепка
- Вес: 110 г
- Размеры: 6.9 х 6.9 х 2.5 см
- Комплектация: осветитель, крепление в башмак, крепление-прищепка, USB кабель, инструкция
- Страна производства: Китай