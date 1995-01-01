Ulanzi U60 (L027GBB1) – RGB осветитель мощностью 5 Вт со встроенным аккумулятором, который обеспечивает приблизительно 1.5 часа работы при максимальной яркости. На панели под белым матовым рассеивателем располагается 60 светодиодов: 20 холодного свечения, 20 теплого и 20 цветных (RGB). Это позволяет регулировать цветовую температуру белого света в диапазоне от 2500 до 9000К, а также предоставляет на выбор 72 цвета в RGB режиме. В памяти сохранено 18 различных спецэффектов, с мерцанием или плавными переливами. Угол освещения широкий, 120°.

Ulanzi U60 выполнен в очень компактном корпусе: 6.8 х 6.8 х 2.5 см, весит от всего 110 г – это по-настоящему карманный свет. В комплекте идет 2 крепления: наклонный кронштейн для установки в башмак или на винт 1/4" и крепление-прищепка, тоже с возможностью регулировки наклона. Кроме того, тыльная часть осветителя примагничивается к железным поверхностям. На верхней панели располагается холодный башмак, в который можно поставить дополнительный аксессуар: например, еще один такой же осветитель для повышения яркости света.

Все управление осуществляется с помощью диска, который также работает как кнопка для переключения между пунктами меню. Небольшой ЖК экран отображает всю необходимую информацию. Сбоку располагается ползунковый выключатель и порт USB-C для зарядки. Полная зарядка занимает 4 часа (ток 5В 1А, быстрая зарядка не поддерживается).

Ulanzi U60 хорошо подходит для предметной съемки, а также для создания цветовых акцентов как на главном объекте съемки, так и на фоновых предметах.

Характеристики