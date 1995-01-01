Клетка Ulanzi U-Rig Pro для смартфона, универсальная (уцененный)
Код товара:УТ-00097895
Артикул:0673 (у)
Товар не найден
Описание
Клетка для смартфонов отлично подходит для профессиональной видео съемки, надежное крепление аксессуаров поможет воплотить самые смелые задумки. Клетка имеет устойчивый двуручный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и намного более плавную картинку в результате. Крепление позволяет установить смартфон шириной от 5 до 8,9 см Фиксатор на зажиме для отлично фиксирует смартфон в клетке.
Клетка имеет три крепления типа «холодных башмак» и 4 резьбы 1/4 дюйма для установки дополнительного оборудования ( микрофона, света и т.п., и еще одна снизу) - для установки на штативы, стабилизаторы, моноподы.