Шаровая головка Ulanzi U-120 Mini Ball Head, до 2 кг
Код товара : УТ-00071140
Артикул : 2351/U-120
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Шаровая головка Ulanzi U-120 выполнена в перевернутом дизайне: механизм панорамирования находится над шаром, а не под ним, как это принято у большинства шаровых головок. Преимущества такого дизайна заключаются в следующем: при установке на неровной поверхности вы можете выровнять положение камеры по уровню горизонта с помощью шара, а затем осуществлять панорамирование, линия горизонта при этом не будет заваливаться. Головка также позволяет наклонить камеру на 90°, в вертикальное положение. Благодаря поддержке площадок системы Arca Swiss, вы сможете использовать более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать клетки (Ulanzi, SmallRig и других производителей).
Головка выполнена из алюминиевого сплава. Максимальная безопасная нагрузка составляет 2 кг. Сбоку на корпусе предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, в который можно установить, к примеру, внешний микрофон, монитор или светодиодный осветитель.
Головка устанавливается на штативный винт 1/4".