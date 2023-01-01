Описание

Шаровая головка Ulanzi U-120 выполнена в перевернутом дизайне: механизм панорамирования находится над шаром, а не под ним, как это принято у большинства шаровых головок. Преимущества такого дизайна заключаются в следующем: при установке на неровной поверхности вы можете выровнять положение камеры по уровню горизонта с помощью шара, а затем осуществлять панорамирование, линия горизонта при этом не будет заваливаться. Головка также позволяет наклонить камеру на 90°, в вертикальное положение. Благодаря поддержке площадок системы Arca Swiss, вы сможете использовать более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать клетки (Ulanzi, SmallRig и других производителей).

Головка выполнена из алюминиевого сплава. Максимальная безопасная нагрузка составляет 2 кг. Сбоку на корпусе предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, в который можно установить, к примеру, внешний микрофон, монитор или светодиодный осветитель.

Головка устанавливается на штативный винт 1/4".