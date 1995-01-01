Компактный и легкий штатив для путешествий и выездной съемки. Размеры в сложенном виде составляют всего 43 см – он легко помещается практически в любой рюкзак. При этом максимальная высота составляет целых 180 см, а ноги выдерживают нагрузку до 8 кг (головка: до 3 кг). Двухсекционную центральную колонну можно снять и использовать в качестве монопода для селфи или съемки с нестандартных ракурсов (к примеру, над головой). Колонну также можно перевернуть на 180° для макросъемки или фотографирования с ракурса «от земли». На колонне предусмотрен крюк для крепления балласта, который повысит устойчивость штатива при сильном ветре. На одной из ног установлена вспененная защита от охлаждения рук при съемке в холодную погоду. Замки ног и центральной колонны: цанговые.

Шаровая головка штатива является съемной и легко заменяется при необходимости (резьба в основании 3/8"). Металлический шар позволяет свободно регулировать положение камеры, переводить ее из горизонтального режима в вертикальный и так далее. Отдельная рукоятка дает возможность разблокировать ось панорамирования для панорамной съемки со склейкой кадров.

Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Ulanzi Uka и совместима с креплениями типа Arca Swiss. Механизм быстрой установки: просто поставьте камеру вертикально, сверху вниз, до щелчка замка, а для снятия нажмите на кнопку. Кнопку можно заблокировать, сдвинув немного в сторону – это предотвратит случайные разблокировки камеры. Стандарт Uka поддерживают многие другие крепления от Ulanzi, поэтому вы сможете, к примеру быстро переставить камеру со штатива на электронный стабилизатор или настольный штатив.

Сбоку на крестовине предусмотрены 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров: например, через соответствующие держатели можно установить смартфон, планшет или световую панель.

В комплекте:

Штатив

Сумка

Шестигранный ключ для подтяжки соединений

Характеристики