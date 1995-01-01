Штатив Ulanzi TT53 Traveler-Uka (T093GBB1)
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Характеристики
Описание
Компактный и легкий штатив для путешествий и выездной съемки. Размеры в сложенном виде составляют всего 43 см – он легко помещается практически в любой рюкзак. При этом максимальная высота составляет целых 180 см, а ноги выдерживают нагрузку до 8 кг (головка: до 3 кг). Двухсекционную центральную колонну можно снять и использовать в качестве монопода для селфи или съемки с нестандартных ракурсов (к примеру, над головой). Колонну также можно перевернуть на 180° для макросъемки или фотографирования с ракурса «от земли». На колонне предусмотрен крюк для крепления балласта, который повысит устойчивость штатива при сильном ветре. На одной из ног установлена вспененная защита от охлаждения рук при съемке в холодную погоду. Замки ног и центральной колонны: цанговые.
Шаровая головка штатива является съемной и легко заменяется при необходимости (резьба в основании 3/8"). Металлический шар позволяет свободно регулировать положение камеры, переводить ее из горизонтального режима в вертикальный и так далее. Отдельная рукоятка дает возможность разблокировать ось панорамирования для панорамной съемки со склейкой кадров.
Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Ulanzi Uka и совместима с креплениями типа Arca Swiss. Механизм быстрой установки: просто поставьте камеру вертикально, сверху вниз, до щелчка замка, а для снятия нажмите на кнопку. Кнопку можно заблокировать, сдвинув немного в сторону – это предотвратит случайные разблокировки камеры. Стандарт Uka поддерживают многие другие крепления от Ulanzi, поэтому вы сможете, к примеру быстро переставить камеру со штатива на электронный стабилизатор или настольный штатив.
Сбоку на крестовине предусмотрены 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров: например, через соответствующие держатели можно установить смартфон, планшет или световую панель.
В комплекте:
- Штатив
- Сумка
- Шестигранный ключ для подтяжки соединений
Характеристики
- Головка: шаровая
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, стандарта Ulanzi UKA / Arca Swiss
- Углы наклона ног: 23°, 53° и 83°
- Максимальная нагрузка: ноги: 8 кг, головка: 3 кг
- Минимальная высота: 52 см
- Максимальная высота: 180 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 128 см
- Длина в сложенном положении: 43 см (диаметр 10 см)
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав, АБС пластик
- Вес: 1.2 кг
- Страна производства: Китай