Ulanzi TT31 Claw Quick Release Camera Tripod – это компактный туристический штатив с возможностью трансформации в монопод: одна из ног отвинчивается и соединяется с центральной колонной, максимальная высота монопода получается 184 см. Монопод можно использовать как опору для камеры при съемке на тяжелые длиннофокусные объективы, а также для съемки с нестандартных ракурсов: например, над головой. Штатив достаточно легкий для использования в путешествиях или длительных прогулках по городу. Благодаря небольшим размерам его можно полностью убрать в рюкзак или закрепить снаружи.

Легкая и компактная шаровая головка позволяет быстро настроить положение камеры. Она обладает отдельной блокировкой оси панорамирования, что дает возможность создавать панорамы из нескольких кадров. Головка оснащена оригинальной быстросъемной площадкой Ulanzi Claw: чтобы снять камеру, просто нажмите на две кнопки по бокам базы. Замок можно дополнительно заблокировать для большей безопасности. Такая система особенно удобна для ситуаций, когда вам приходится часто снимать и устанавливать камеру, менять камеры, использовать несколько разных креплений.

Для съемки в ветренных условиях предусмотрен металлический крюк для груза. Центральная колонна переворачивается на 180° для съемки макро или пейзажа от уровня земли. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются стальные шипы, которые обеспечивают большую устойчивость на открытом грунте и на снегу.

Характеристики