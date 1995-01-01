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Штатив Ulanzi TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой

  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
  • TT31 Claw Quick Release Camera Tripod с шаровой головой
Код товара:УТ-00084853
Артикул:T050CNB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ulanzi TT31 Claw Quick Release Camera Tripod – это компактный туристический штатив с возможностью трансформации в монопод: одна из ног отвинчивается и соединяется с центральной колонной, максимальная высота монопода получается 184 см. Монопод можно использовать как опору для камеры при съемке на тяжелые длиннофокусные объективы, а также для съемки с нестандартных ракурсов: например, над головой. Штатив достаточно легкий для использования в путешествиях или длительных прогулках по городу. Благодаря небольшим размерам его можно полностью убрать в рюкзак или закрепить снаружи.

Легкая и компактная шаровая головка позволяет быстро настроить положение камеры. Она обладает отдельной блокировкой оси панорамирования, что дает возможность создавать панорамы из нескольких кадров. Головка оснащена оригинальной быстросъемной площадкой Ulanzi Claw: чтобы снять камеру, просто нажмите на две кнопки по бокам базы. Замок можно дополнительно заблокировать для большей безопасности. Такая система особенно удобна для ситуаций, когда вам приходится часто снимать и устанавливать камеру, менять камеры, использовать несколько разных креплений.

Для съемки в ветренных условиях предусмотрен металлический крюк для груза. Центральная колонна переворачивается на 180° для съемки макро или пейзажа от уровня земли. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются стальные шипы, которые обеспечивают большую устойчивость на открытом грунте и на снегу.

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: ноги: 4, центральная колонна: 2
  • Быстросъемная площадка: есть, типа Ulanzi Claw
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Максимальная высота: 177 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 130 см
  • Длина в сложенном положении: 44.5 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.55 кг
  • Страна производства: Китай