Адаптер Ulanzi Tripod Mount Adapter, 1/4" в крепление GoPro
Код товара : УТ-00065580
Артикул : 0854
680 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер Ulanzi Tripod Mount Adapter со стандартным штативным винтом 1/4" позволяет устанавливать различные компактные камеры и аксессуары для них (например, осветители) в крепления типа GoPro. Материалы: алюминиевый сплав, силикон.