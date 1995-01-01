Настольный держатель для планшета Ulanzi T2 Desk Mount совместим с устройствами с диагональю экрана до 12.9 дюймов. Он также может использоваться со смартфонами. Благодаря конструкции типа «пантограф» вы можете свободно настраивать положение вашего устройства, также предусмотрены клипсы для фиксации кабеля. Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Зажим-струбцина позволяет закрепить держатель на столешницах, полках и других плоских поверхностях толщиной до 40 мм.