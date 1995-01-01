Универсальный держатель для мобильных устройств, используемых во время съемок. Устанавливается на стандартный разъем 1/4". Дополнительно на верхнюю часть крепления вы можете установить микрофон, мини осветитель и другие аксессуары.
Силиконовые вставки предотвращают случайное выпадение смартфона при этом не царапая его.
Габариты 7.5 х 3.5 х 2.5 см
Поддерживает телефоны размером от 56 до 80 мм
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