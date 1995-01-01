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Держатель для телефона Ulanzi ST-17 Phone Clip, поворотный (уцененный)

  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
  • ST-17 Phone Clip, поворотный
Код товара:УТ-00097474
Артикул:2120 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Простой и удобный держатель для надежной установки смартфона. Установить держатель можно на стандартное крепление 1/4". Для дополнительного оборудования предусмотрен холодный башмак на который удобно установить, осветитель или микрофон.

Благодаря возможности вращения, можно вести съемку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Устройство подойдет для смартфонов шириной от 55 до 100 мм