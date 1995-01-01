Держатель для телефона Ulanzi ST-17 Phone Clip, поворотный (уцененный)
Код товара:УТ-00097474
Артикул:2120 (у)
Товар не найден
Описание
Простой и удобный держатель для надежной установки смартфона. Установить держатель можно на стандартное крепление 1/4". Для дополнительного оборудования предусмотрен холодный башмак на который удобно установить, осветитель или микрофон.
Благодаря возможности вращения, можно вести съемку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Устройство подойдет для смартфонов шириной от 55 до 100 мм