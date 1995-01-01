Универсальный держатель Ulanzi ST-06S позволяет устанавливать телефоны на штативы (гнездо под винт 1/4") и в башмаки камер. Он поддерживает съемку как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией кадра, а также наклоняется вперед и назад и вращается на все 360°. Легко открывается при нажатии на красную кнопку (расположена сбоку). Широкие захваты с ребристыми силиконовыми накладками крепко удерживают телефон шириной от 60 до 90 мм, включая телефоны в чехлах. По бокам размещены 2 холодных башмака для установки таких аксессуаров как микрофон, лампа подсветки и так далее.

Ширина захвата: от 60 до 90 мм

Основной материал: пластик

Размеры: 105 х 76 х 32 мм

Вес: 51 г