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Комплект Ulanzi Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало (уцененный)

  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
  • Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
Код товара:УТ-00084639
Артикул:2881/PT-14/ST-27kit (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi-это надежное решение.
Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого. В комплекте с зеркалом отличное решение для съемки, зеркало на подвижном держателе способно свободно вращаться на 360°, и позволяет поймать необходимый для работы угол зрения.

Для установки понадобиться только холодный башмак, что позволяет установить аксессуар на камеры, штативы и моноподы. На корпусе кронштейна имеются два дополнительных холодных башмака, для установки дополнительного освещения или микрофона.

Подпружиненный зажим на держателе для может вместить любой смартфон шириной от 60 мм до 89 мм