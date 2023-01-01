Комплект Ulanzi Smartphone Vlog Kit, держатель и зеркало
Код товара : УТ-00060293
Артикул : 2881/PT-14/ST-27kit
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi-это надежное решение.
Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого. В комплекте с зеркалом отличное решение для съемки, зеркало на подвижном держателе способно свободно вращаться на 360°, и позволяет поймать необходимый для работы угол зрения.
Для установки понадобиться только холодный башмак, что позволяет установить аксессуар на камеры, штативы и моноподы. На корпусе кронштейна имеются два дополнительных холодных башмака, для установки дополнительного освещения или микрофона.
Подпружиненный зажим на держателе для может вместить любой смартфон шириной от 60 мм до 89 мм