Описание

Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit включает в себя все необходимое для записи видео на телефон: мини-штатив с гибкими ножками и шаровой головкой, направленный микрофон с антишоковым подвесом, светодиодную лампу VL49 (6 Вт, 5500К), два гибких боковых кронштейна для аксессуаров, держатель для телефона, а также кабели-адаптеры для микрофона на Lightning и USB-C разъемы. Комплект также может использоваться с компактными и беззеркальными камерами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и наклонять ее на угол до 90°.

Боковые гибкие кронштейны позволяют установить дополнительные аксессуары: микрофон и свет. Кронштейны устанавливаются в холодные башмаки, которые расположены на крестовине штатива. Для крепления аксессуаров они оснащены винтами 1/4", а также съемными адаптерами-башмаками.

Микрофон направленный (кардиоидный), что позволяет значительно снизить уровень окружающего шума. В комплекте идет целый набор кабелей и адаптеров, которые позволяют подключить его к чему угодно: 3.5 мм TRS кабель для фото- и видеокамер, 3.5 мм TRRS кабель для телефонов и ноутбуков с гарнитурным разъемом, плюс адаптеры на Apple Lightning и USB-C. В комплекте идут два ветровых экрана: поролоновый (для помещений) и меховой (для улицы).

Держатель для телефона универсальный, работает с моделями шириной от 55 до 100 мм. Он поворачивается для съемки как горизонтальных, так и вертикальных видео. На держателе также сделан холодный башмак для аксессуаров.

Небольшой осветитель позволяет убрать тени с лица при записи блога. Высокая точность цветопередачи CRI 95 означает, что оттенки кожи будут передаваться естественным образом, без ухода в зеленые или красные тона. Можно выбрать один из пяти уровней яркости. Осветитель работает от встроенного аккумулятора 2000 мАч и заряжается через USB-C разъем. 3 холодных башмака позволяют состыковать между собой 2 или несколько осветителей при необходимости создать более яркое освещение.

Характеристики

Штатив

Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав

Длина в сложенном виде: 29 см

Максимальная нагрузка: 1 кг

Вес: 248 г

Длина боковых кронштейнов: 20.5 см

Максимальная нагрузка на кронштейн: 0.5 кг

Вес кронштейна: 82 г

Держатель телефона

Материалы: АБС пластик

Вес: 55 г

Ширина захвата: 55 - 100 мм

Осветитель

Мощность: 6 Вт

Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной белый свет)

Световой поток: 800 лм

Угол освещения: 60°

Эффективная дальность: до 5 м

Емкость батареи: 2000 мАч (более 1 часа при максимальной яркости)

Материалы: АБС пластик

Размеры: 75 х 60 х 31 мм

Вес: 95 г

Микрофон

Размеры: 81 х 22 мм

Вес: 102 г

Материалы: алюминиевый сплав

Тип: конденсаторный

Направленность: кардиоидная

Чувствительность: -45 дБ +/- 3 дБ

Частотная характеристика: 20 Гц - 16 кГц

Соотношение сигнал / шум: 58 дБ

Комплектация