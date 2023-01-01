Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit: штатив, микрофон, осветитель, аксессуары
Код товара : УТ-00065531
Артикул : 2810
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Описание
Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit включает в себя все необходимое для записи видео на телефон: мини-штатив с гибкими ножками и шаровой головкой, направленный микрофон с антишоковым подвесом, светодиодную лампу VL49 (6 Вт, 5500К), два гибких боковых кронштейна для аксессуаров, держатель для телефона, а также кабели-адаптеры для микрофона на Lightning и USB-C разъемы. Комплект также может использоваться с компактными и беззеркальными камерами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и наклонять ее на угол до 90°.
Боковые гибкие кронштейны позволяют установить дополнительные аксессуары: микрофон и свет. Кронштейны устанавливаются в холодные башмаки, которые расположены на крестовине штатива. Для крепления аксессуаров они оснащены винтами 1/4", а также съемными адаптерами-башмаками.
Микрофон направленный (кардиоидный), что позволяет значительно снизить уровень окружающего шума. В комплекте идет целый набор кабелей и адаптеров, которые позволяют подключить его к чему угодно: 3.5 мм TRS кабель для фото- и видеокамер, 3.5 мм TRRS кабель для телефонов и ноутбуков с гарнитурным разъемом, плюс адаптеры на Apple Lightning и USB-C. В комплекте идут два ветровых экрана: поролоновый (для помещений) и меховой (для улицы).
Держатель для телефона универсальный, работает с моделями шириной от 55 до 100 мм. Он поворачивается для съемки как горизонтальных, так и вертикальных видео. На держателе также сделан холодный башмак для аксессуаров.
Небольшой осветитель позволяет убрать тени с лица при записи блога. Высокая точность цветопередачи CRI 95 означает, что оттенки кожи будут передаваться естественным образом, без ухода в зеленые или красные тона. Можно выбрать один из пяти уровней яркости. Осветитель работает от встроенного аккумулятора 2000 мАч и заряжается через USB-C разъем. 3 холодных башмака позволяют состыковать между собой 2 или несколько осветителей при необходимости создать более яркое освещение.
Характеристики
Штатив
- Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав
- Длина в сложенном виде: 29 см
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Вес: 248 г
- Длина боковых кронштейнов: 20.5 см
- Максимальная нагрузка на кронштейн: 0.5 кг
- Вес кронштейна: 82 г
Держатель телефона
- Материалы: АБС пластик
- Вес: 55 г
- Ширина захвата: 55 - 100 мм
Осветитель
- Мощность: 6 Вт
- Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной белый свет)
- Световой поток: 800 лм
- Угол освещения: 60°
- Эффективная дальность: до 5 м
- Емкость батареи: 2000 мАч (более 1 часа при максимальной яркости)
- Материалы: АБС пластик
- Размеры: 75 х 60 х 31 мм
- Вес: 95 г
Микрофон
- Размеры: 81 х 22 мм
- Вес: 102 г
- Материалы: алюминиевый сплав
- Тип: конденсаторный
- Направленность: кардиоидная
- Чувствительность: -45 дБ +/- 3 дБ
- Частотная характеристика: 20 Гц - 16 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 58 дБ
Комплектация
- Штатив
- Боковые кронштейны: 2 шт.
- Микрофон
- Держатель телефона
- Осветитель
- Поролоновая ветрозащита
- Меховая ветрозащита
- Антишоковое крепление микрофона
- Кабель 3.5 мм TRS
- Кабель 3.5 мм TRRS
- Адаптер с 3.5 мм на Lightning
- Адаптер с 3.5 мм на USB-C
- Чехол
- Документация