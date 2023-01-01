Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit 2: штатив, свет, держатель телефона
Код товара : УТ-00065532
Артикул : 2985
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit 2 включает в себя необходимые аксессуары для фотографирования и записи видео на телефон: мини-штатив с гибкими ножками и шаровой головкой, светодиодная лампа VL49 (6 Вт, 5500К) и держатель для телефона. Комплект также может использоваться с компактными и беззеркальными камерами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры.
Держатель для телефона универсальный, работает с моделями шириной от 55 до 95 мм. Две точки крепления (снизу и на тыльной панели) позволяют вести съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На держателе также предусмотрен холодный башмак для аксессуаров.
Небольшой осветитель позволяет убрать тени с лица при записи блога. Высокая точность цветопередачи CRI 95 означает, что оттенки кожи будут передаваться естественным образом, без ухода в зеленые или красные тона. Можно выбрать один из пяти уровней яркости. Осветитель работает от встроенного аккумулятора 2000 мАч и заряжается через USB-C разъем. 3 холодных башмака позволяют состыковать между собой 2 или несколько осветителей при необходимости создать более яркое освещение.
Характеристики
Штатив
- Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав
- Длина в сложенном виде: 29 см
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Вес: 248 г
Держатель телефона
- Материалы: АБС пластик
- Вес: 27 г
- Ширина захвата: 55 - 95 мм
Осветитель
- Мощность: 6 Вт
- Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной белый свет)
- Световой поток: 800 лм
- Угол освещения: 60°
- Эффективная дальность: до 5 м
- Емкость батареи: 2000 мАч (более 1 часа при максимальной яркости)
- Материалы: АБС пластик
- Размеры: 75 х 60 х 31 мм
- Вес: 95 г
Комплектация
- Штатив
- Держатель телефона
- Осветитель
- Кабель USB-C
- Документация