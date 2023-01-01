Описание

Комплект Ulanzi Smartphone Filmmaking Kit 2 включает в себя необходимые аксессуары для фотографирования и записи видео на телефон: мини-штатив с гибкими ножками и шаровой головкой, светодиодная лампа VL49 (6 Вт, 5500К) и держатель для телефона. Комплект также может использоваться с компактными и беззеркальными камерами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры.

Держатель для телефона универсальный, работает с моделями шириной от 55 до 95 мм. Две точки крепления (снизу и на тыльной панели) позволяют вести съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На держателе также предусмотрен холодный башмак для аксессуаров.

Небольшой осветитель позволяет убрать тени с лица при записи блога. Высокая точность цветопередачи CRI 95 означает, что оттенки кожи будут передаваться естественным образом, без ухода в зеленые или красные тона. Можно выбрать один из пяти уровней яркости. Осветитель работает от встроенного аккумулятора 2000 мАч и заряжается через USB-C разъем. 3 холодных башмака позволяют состыковать между собой 2 или несколько осветителей при необходимости создать более яркое освещение.

Характеристики

Штатив

Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав

Длина в сложенном виде: 29 см

Максимальная нагрузка: 1 кг

Вес: 248 г

Держатель телефона

Материалы: АБС пластик

Вес: 27 г

Ширина захвата: 55 - 95 мм

Осветитель

Мощность: 6 Вт

Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной белый свет)

Световой поток: 800 лм

Угол освещения: 60°

Эффективная дальность: до 5 м

Емкость батареи: 2000 мАч (более 1 часа при максимальной яркости)

Материалы: АБС пластик

Размеры: 75 х 60 х 31 мм

Вес: 95 г

Комплектация