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Рукоятка Ulanzi Sling Handgrip, для DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 Pro/SC/RSC 2 (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072644 Артикул : C049GBB1/C019 (у)

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Рукоятка совместима с DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO/Ronin-SC/RSC 2. Имеет крепление НАТО для легкой установки. Регулировка вращения на 360°. Несколько отверстий для расширения, силиконовая ручка с нежной текстурой и улучшенным захватом, снижающая напряжение и усилие. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и использования. Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и силикон. Вес: 273 г±5 г Размеры: 190 х 100 х 39 мм ± 2 мм. Применимые модели: DJI Ronin-SC/RSC 2/RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 17% 5 990 ₽ 4 999 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Рукоятка совместима с DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO/Ronin-SC/RSC 2. Имеет крепление НАТО для легкой установки. Регулировка вращения на 360°. Несколько отверстий для расширения, силиконовая ручка с нежной текстурой и улучшенным захватом, снижающая напряжение и усилие. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и использования.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и силикон.

Вес: 273 г±5 г

Размеры: 190 х 100 х 39 мм ± 2 мм.

Применимые модели: DJI Ronin-SC/RSC 2/RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO

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