Рукоятка Ulanzi Sling Handgrip, для DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 Pro/SC/RSC 2 (уцененный)
Код товара : УТ-00072644
Артикул : C049GBB1/C019 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Рукоятка совместима с DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO/Ronin-SC/RSC 2. Имеет крепление НАТО для легкой установки. Регулировка вращения на 360°. Несколько отверстий для расширения, силиконовая ручка с нежной текстурой и улучшенным захватом, снижающая напряжение и усилие. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и использования.
Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и силикон.
Вес: 273 г±5 г
Размеры: 190 х 100 х 39 мм ± 2 мм.
Применимые модели: DJI Ronin-SC/RSC 2/RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO