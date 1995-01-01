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Держатель смартфона Ulanzi SK29 Foldable Phone Stand (M100)

  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand с MagSafe (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand с MagSafe (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
  • SK29 Foldable Phone Stand (M100)
Код товара:УТ-00087789
Артикул:M100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi SK29 – многофункциональный держатель для смартфонов с универсальным зажимом. Надежная конструкция из алюминиевого сплава.

Может выполнять роль

  • подставки (настольного штатива)
  • рукоятки для селфи и видеосъемки,
  • адаптера для установки телефона на большие штативы.

Шарнирная конструкция дает возможность свободно регулировать наклон и высоту установки телефона, пользоваться им как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Рукоятка раскладывается на 3 ножки, благодаря которым Ulanzi SK29 устойчиво стоит на столах, полках и любых других ровных поверхностях. Тыльная сторона также имеет выдвижной крючок, который позволяет закрепить штатив на вертикальных поверхностях: подойдут боковые стекла автомобиля (в приспущенном положении), компьютерные мониторы, дверцы шкафчиков, заборы и другие поверхности толщиной до 32 мм. Надежная конструкция из алюминиевого сплава: не треснет и не сломается.

В качестве штативного адаптера SK29 можно установить на стандартный винт 1/4". Нижняя площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста и совместима с популярными штативными системами: Arca Swiss и Ulanzi UKA.

В сложенном виде Ulanzi SK29 легко убирается в карман.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, магниты
  • Максимальная высота: 17 см
  • Размеры в сложенном виде: 96 х 60 х 22 мм
  • Вес: 114 г