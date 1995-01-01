Ulanzi SK29 – многофункциональный держатель для смартфонов с универсальным зажимом. Надежная конструкция из алюминиевого сплава.

Может выполнять роль

подставки (настольного штатива )

рукоятки для селфи и видеосъемки,

адаптера для установки телефона на большие штативы .

Шарнирная конструкция дает возможность свободно регулировать наклон и высоту установки телефона, пользоваться им как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Рукоятка раскладывается на 3 ножки, благодаря которым Ulanzi SK29 устойчиво стоит на столах, полках и любых других ровных поверхностях. Тыльная сторона также имеет выдвижной крючок, который позволяет закрепить штатив на вертикальных поверхностях: подойдут боковые стекла автомобиля (в приспущенном положении), компьютерные мониторы, дверцы шкафчиков, заборы и другие поверхности толщиной до 32 мм. Надежная конструкция из алюминиевого сплава: не треснет и не сломается.

В качестве штативного адаптера SK29 можно установить на стандартный винт 1/4". Нижняя площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста и совместима с популярными штативными системами: Arca Swiss и Ulanzi UKA.

В сложенном виде Ulanzi SK29 легко убирается в карман.

Характеристики