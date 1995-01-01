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Крепление-зажим Ulanzi R105 Bicycle Rail Mount Clamp

  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
  • R105 Bicycle Rail Mount Clamp
Код товара:УТ-00087784
Артикул:C057

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зажим клешневого типа Ulanzi R105 позволяет устанавливать экшен- и VR 360 камеры, а также другое оборудование весом до 1 кг на велосипедный руль, студийную стойку, ветку дерева и другие трубы и перекладины круглого профиля диаметром от 12 до 55 мм. Зажим также можно крепить к столешницам или трубам квадратного профиля, но в этом случае он будет держаться хуже.

Инновационная форма клешни с 3 зубьями и силиконовыми внутренними накладками обеспечивает улучшенный захват, а крупными барашковыми фиксаторами удобно пользоваться даже в толстых перчатках.

Благодаря шарнирному кронштейну типа Magic Arm положение камеры или другого прибора легко настраивается: оба шара запираются одной рукояткой. Держатель оснащен стандартным винтом 1/4", в комплекте также идет адаптер для экшен-камер. Держатель для телефона при необходимости можно купить отдельно.

  • Материалы: алюминиевый сплав.
  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Размеры: 180 х 76 х 12 мм
  • Вес: 240 г