Зажим клешневого типа Ulanzi R105 позволяет устанавливать экшен- и VR 360 камеры, а также другое оборудование весом до 1 кг на велосипедный руль, студийную стойку, ветку дерева и другие трубы и перекладины круглого профиля диаметром от 12 до 55 мм. Зажим также можно крепить к столешницам или трубам квадратного профиля, но в этом случае он будет держаться хуже.

Инновационная форма клешни с 3 зубьями и силиконовыми внутренними накладками обеспечивает улучшенный захват, а крупными барашковыми фиксаторами удобно пользоваться даже в толстых перчатках.

Благодаря шарнирному кронштейну типа Magic Arm положение камеры или другого прибора легко настраивается: оба шара запираются одной рукояткой. Держатель оснащен стандартным винтом 1/4", в комплекте также идет адаптер для экшен-камер. Держатель для телефона при необходимости можно купить отдельно.