Держатель Ulanzi R103 Magic Arm, винт 1/4" / планка НАТО, 14 см
Код товара : УТ-00065524
Артикул : 3193
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm: оба шара фиксируются одной рукояткой, что позволяет быстро настраивать положение оборудования: осветителей, мониторов и других аксессуаров. Крепления: штативный винт 1/4" (закручивается пальцами, затягивается ключом или шпилькой) и зажим под планку НАТО. Выдерживает нагрузку до 3 кг. Для установки необходима клетка с планкой НАТО или соответствующий адаптер.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: 142 х 48 мм
- Вес: 165 г