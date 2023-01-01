Шарнирный кронштейн типа Magic Arm: оба шара фиксируются одной рукояткой, что позволяет быстро настраивать положение оборудования: осветителей, мониторов и других аксессуаров. Крепления: штативный винт 1/4" (закручивается пальцами, затягивается ключом или шпилькой) и зажим под планку НАТО. Выдерживает нагрузку до 3 кг. Для установки необходима клетка с планкой НАТО или соответствующий адаптер.