Шарнирный кронштейн Ulanzi R089 Hummingbird Magic Arm
Код товара : УТ-00060302
Артикул : 2466/R089
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.211
Описание
Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров с возможностью их поворота и вращения. Обычно используется для установки внешних мониторов.