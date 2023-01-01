Крепление Ulanzi Quick Release System для GoPro
Код товара : УТ-00053441
Артикул : 2414/R079
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстросъемное крепление для экшн камер GoPro и аналогичных. Специальный рычаг дает возможность надежно зафиксировать камеру в нужном положении. Выполнен из авиационного алюминиевого сплава. Максимальная грузоподъемность аксессуара составляет 2 кг