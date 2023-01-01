Описание

Подвижное крепление с быстросъёмной площадкой Hummingbird для утсановки монитора или другого оборудования на клетку или систему риг. В основании имеет крепление NATO, а наверху установочный винт 1/4"

Быстросъемная площадка в верхней части имеет прорезиненное основание. Оно защищает от появления сколов и потертостей на корпусе установленного оборудования. Изготовлена из прочного алюминиевого сплава.