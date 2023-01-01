Держатель монитора Ulanzi R082, Quick Release System, с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00053444
Артикул : 2418/R082
3 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Подвижное крепление с быстросъёмной площадкой Hummingbird для утсановки монитора или другого оборудования на клетку или систему риг. В основании имеет крепление NATO, а наверху установочный винт 1/4"
Быстросъемная площадка в верхней части имеет прорезиненное основание. Оно защищает от появления сколов и потертостей на корпусе установленного оборудования. Изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
- Имеет крепление: 1/4", NATO Rail/Clamp
- Поворот: 360°
- Наклон: 240°
- Максимальная нагрузка: 1500 г
- Габариты: 56 × 49 мм
- Вес: 97 г
- Материал: алюминий
- Быстросъёмная площадка: Ulanzi Hummingbird