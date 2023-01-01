Крепление Ulanzi Claw Mount, Quick Release для GoPro, быстросъемное
Код товара : УТ-00053520
Артикул : 2106/Claw Mount
990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Быстросъемная площадка с адаптером для экшен-камер – элемент системы Ulanzi Claw. Позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с какого либо держателя: штатива, стабилизатора и так далее. Для использования необходима базовая пластина: штативный адаптер Claw Mounting Base, адаптер на плечевой ремень Claw Clip Shoulder Strap Quick Release Mount или шаровые штативные головки серии Ulanzi Claw.