Быстросъемная площадка с адаптером для экшен-камер – элемент системы Ulanzi Claw. Позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с какого либо держателя: штатива, стабилизатора и так далее. Для использования необходима базовая пластина: штативный адаптер Claw Mounting Base, адаптер на плечевой ремень Claw Clip Shoulder Strap Quick Release Mount или шаровые штативные головки серии Ulanzi Claw.