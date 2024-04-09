Адаптер Ulanzi PT-3S для 3 аксессуаров, с соединением холодный башмак (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074780 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/10

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости. 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139780 Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: адаптер.

Гарантия 90 дней.

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