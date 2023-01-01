Разработанный для видеоосвещения, микрофонов и других небольших аксессуаров, этот расширительный кронштейн для холодного башмака PT-23 от Ushio позволяет использовать до трех аксессуаров одновременно. Изготовленный из легкого материала ABS, PT-23 оснащен тремя поворотными креплениями для холодного башмака, а в основании кронштейна также имеется гнездо 1/4 "-20 для установки на штатив, волшебную руку или другое совместимое устройство.