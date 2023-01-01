Телесуфлер Ulanzi PT-15 Universal Teleprompter, для смартфонов и камер
Код товара : УТ-00065689
Артикул : 2250
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Представленное устройство легко устанавливается. Держатель способен захватить смартфон до 90мм. Крепление на холодный башмак позволит установить осветитель или микрофон.
В задней части имеется крепление для установки камеры или телефона для записи видео. Ширина зажима 56–90 мм.
Аксессуар выполнен из прочного АБС пластика и высокопрочного стекла. Стекло изготовлено по уникальной технологии, что является гарантией качественного выведения текста. Для более комфортной работы предусмотрен специальный пульт дистанционного управления.
Имеет в комплекте специальные переходные кольца для установки суфлера на объектив камеры с резьбой 58, 67, 72, 77 или 82 мм
Комплектация:
- телесуфлер
- держатель смартфона
- переходные кольца для объектива (58, 67, 72, 77, 82мм)
- салфетка
- пульт ДУ