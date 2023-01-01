Описание

Представленное устройство легко устанавливается. Держатель способен захватить смартфон до 90мм. Крепление на холодный башмак позволит установить осветитель или микрофон.

В задней части имеется крепление для установки камеры или телефона для записи видео. Ширина зажима 56–90 мм.

Аксессуар выполнен из прочного АБС пластика и высокопрочного стекла. Стекло изготовлено по уникальной технологии, что является гарантией качественного выведения текста. Для более комфортной работы предусмотрен специальный пульт дистанционного управления.

Имеет в комплекте специальные переходные кольца для установки суфлера на объектив камеры с резьбой 58, 67, 72, 77 или 82 мм

Комплектация: