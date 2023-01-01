Сумка Ulanzi SP-01 Vlogging Gear Pouch
Код товара : УТ-00065571
Артикул : 2573
2 150 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Высококачественная сумка для хранения аксессуаров а так же экшен камер и небольших фотоаппаратов.
Сумка влогеров изготовлена из высококачественного полиэстера и полиуретана, что обеспечивает её износостойкость и водонепроницаемость.
Сумка имеет специальные отсеки для хранения микрофонов , флешек , твердотельных накопителей информации , запасных элементов питания.
Мини рюкзак имеет боковую ручку .
Пряжка ремень в комплект не входит