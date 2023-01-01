Высококачественная сумка для хранения аксессуаров а так же экшен камер и небольших фотоаппаратов. Сумка влогеров изготовлена из высококачественного полиэстера и полиуретана, что обеспечивает её износостойкость и водонепроницаемость. Сумка имеет специальные отсеки для хранения микрофонов , флешек , твердотельных накопителей информации , запасных элементов питания. Мини рюкзак имеет боковую ручку . Пряжка ремень в комплект не входит