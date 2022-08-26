Описание

Сумка Ulanzi PB008 вмещает беззеркальную камеру с 2-3 объективами + мелкие аксессуары, либо складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всем необходимым. Сумка выполнена из плотного полиэстера 600 ден с полиуретановым покрытием, поэтому легко переносит дождь без необходимости в специальных чехлах-дождевиках. Основное отделение закрывается на верхнюю молнию, пространство внутри можно организовать с помощью разделителя на липучках. Для небольших аксессуаров предусмотрен внутренний карман на молнии и широкий внешний карман спереди (также на молнии).

Нейлоновый ремень регулируется по длине от 80 до 146 см, поэтому сумку можно носить как на боку (на бедре), так и на манер слинга в районе спины.